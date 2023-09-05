Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü… Yaptığı paylaşımlar kan dondurdu

Karabük'te, 'kıskançlık' nedeniyle tartıştığı eşi Özlem Küçükyılmaz ve kayınvalidesi Nazife Çetingök'ü sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar eden Hasan Küçükyılmaz'ın cinayet öncesi ve sonrasında WhatsApp durumundan paylaştığı ses kayıtları ve videolar ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle Kandil Sokak’ta meydana geldi. Hasan Küçükyılmaz, 1 yıl önce evlendiği eşi Özlem Küçükyılmaz ile kıskançlık nedeniyle kavga etti.

Hasan Küçükyılmaz, annesi Nazife Çetingök ile birlikte dışarı çıkan eşi Özlem Küçükyılmaz’ı takip edip, sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı.

Anne ve kızı vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Küçükyılmaz kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçükyılmaz ile Çetingök'ün cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

İLK EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli Hasan Küçükyılmaz’ı aynı mahallede Zafer Sokak yakınlarındaki çamlıkta buldu.

Küçükyılmaz, burada kendisine doğru yaklaşan polisleri görünce pompalı tüfekle kendini başından vurarak intihar etti.

Hasan Küçükyılmaz’ın 2008 yılında ilk eşi Nimet Küçükyılmaz’ı da öldürüp hüküm giydiği, cezasını çekip 2 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Ayrıca, Özlem Küçükyılmaz’ın geçen hafta eşinden şiddet gördüğü için KADES uygulamasını kullanarak polisten yardım istediği, ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

SON PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Hasan Küçükyılmaz’ın, cinayeti işlemeden önce ve işledikten sonra yaptığı bazı paylaşımlar ortaya çıktı.

Küçükyılmaz’ın WhatsApp durumu olarak olay öncesi yaptığı paylaşımda, “Yarın 5 Eylül'de Allah nasip kısmet ederse, yarın bu arkadaşınız bu dünyada yok. Dersiniz ki niye yok. Bir sene önce vatandaşın birisi ile tanışıp evlendik. O yüzden yok” dediği görüldü.

Küçükyılmaz’ın olayın ardından yaptığı paylaşımda ise eşini kendisini aldatmakla suçlayarak, “Böyle cenazen çıkar işte. Birazdan kendimi öldüreceğim. Sana ahirette hesap soracağım. 2 elim yakanda olacak. Yaptıklarının bedelini ödedin. Annen de ödedi, baban da cenazenizin başında durarak bedelini ödemiş olacak. Benimle oynama oyuncak olursun dedim. Ne oldu bak. Neredesiniz. Arkadaşlarınla eğleniyormuşsun. Benim soyadımla yapamazsın. Benim soyadım Küçükyılmaz, soy ismime leke düşürmemek için öldürdüm bak” dediği sesler yer aldı. (DHA)