Eski öğrencisi okul müdürünü bu hale getirdi

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde Okul Müdürü Aziz Tur, öğrencileri rahatsız ettiği için uyardığı mezun öğrenci Yusuf A. tarafından dövülerek ağır şekilde yaralandı.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde saldırıya uğrayan okul müdürü hastaneye kaldırıldı.

Akçakale Şehit Halil Kanat Lisesi bahçesine gelen ve okuldan geçtiğimiz yıl mezun olduğu belirtilen 17 yaşındaki Yusuf A, öğrencileri rahatsız edince okul müdürü Aziz Tur tarafından okul bahçesinden ayrılması konusunda uyarıldı.

Ancak bu isteğe direnen eski öğrenci ve okul müdürü arasında tartışma çıktı…

MÜDÜRÜ TAKİP EDİP MUŞTAYLA SALDIRDI

Tartışma sonrası odasına çıkan Aziz Tur, peşinden gelen Yusuf A.’nın muşta olarak bilinen, kentte ise ‘Kemik kıran’ olarak adlandırılan parmaklar arasına takılan demir ile saldırdı.

Saldırı sırasında okul müdürü Tur, başından ağır şekilde yaralandı. Okul güvenlik görevlisinin geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Geri Gönderme Kampı'nda görevlendirilmesini de fırsat bilen saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

HASTANELİK OLDU

Saldırı sırasında kan içinde kalan Okul Müdürü Aziz Tur Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan Yusuf A.'nın henüz yakalanamadığı belirtilirken, ilçedeki okulların güvenlik görevlilerinin Suriyelilerin tutulduğu geri gönderme merkezinde görevlendirilmesine de okul yöneticileri tarafından tepki gösterildi.

SALDIRIYA KINAMA

Eğitim Bir-Sen Akçakale Temsilciliği, yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Açıklamada, “Eğitimcilere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Saldırgan en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” ifadelerine yer verildi.