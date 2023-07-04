Eski sevgili cinayetinde ‘iyi hal ve haksız tahrik’ indirimi

Eskişehir'de kardeşinin evinde tartıştığı Murat Dal'ı (40) tabanca ve bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski sevgilisi Deniz Özdengül (44), iyi hal ve haksız tahrik indirimli 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, suçu birlikte işlediği iddia edilen erkek kardeşi hakkında ise beraat kararı verildi.

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Murat Dal, geçen yıl eylül ayında, arkadaşı B.M. ile Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’ndeki Kemal Selçuk Özdengül’ün evine gitti.

Burada Dal ile eski sevgilisi Deniz Özdengül arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada silah ve bıçakla yaralanan Murat Dal, hayatını kaybetti.

‘KASTEN ÖLDÜRME’DEN TUTUKLANDILAR

Olayın ardından Deniz Özdengül, kardeşi Kemal Selçuk Özdengül ve B.M. gözaltına alındı. İki kardeş, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı, B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özdengül kardeşler hakkında, ‘Tasarlayarak, canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

“KEŞKE BEN ÖLSEYDİM”

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Deniz Özdengül ve kardeşi Kemal Selçuk Özdengül ile Murat Dal’ın yakınları katıldı.

Mahkemedeki son savunmasını yapan Deniz Özdengül, “Keşke hiç tanışmamış olsaydık. Olayın böyle sonuçlanmasından dolayı çok pişmanım. Beni öldürmeye geldi. Canımı, malımı, ırzımı ve ailemi tehdit eden maktuldür. Ben de ölebilirdim. Keşke ben ölseydim de buralarda olmasaydım” diye konuştu.

Sanık Kemal Selçuk Özdengül ise olayla ilgisinin olmadığını ifade ederek, “Benimle ilgili hiçbir şey yok. Olay, benim evimde oldu. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim” dedi.

İYİ HAL VE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ ALDI

Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Deniz Özdengül’ü, ‘Kasten öldürme’ suçundan iyi hal ve haksız tahrik indirimiyle 10 yıl 10 ay, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Kemal Selçuk Özdengül’e ise hakkında aynı suçlardan, ‘Suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı’ gerekçesiyle beraat kararı verdi. (DHA)

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