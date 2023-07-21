Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir’e dava

14 Mayıs seçimleri öncesi "Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var" diyen eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir hakkında dava açıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Mart 2023 günü katıldığı bir televizyon programındaki beyanları nedeniyle eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir hakkında “suç uydurma” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Başsavcılıkça Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde, Aldemir’in 7 Mart 2023’te katıldığı farklı televizyon programlarındaki konuşmalarına yer verildi.

SİYASİ CİNAYETLER İDDİASI

Söz konusu beyanların, “siyasi cinayetler” iddiasını içermesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı tarihte re’sen soruşturma başlatıldığı bildirilen iddianamede, kolluğa talimat verilerek Aldemir’in televizyonda dile getirdiği iddialar için çözümleme tutanağı düzenlendiği ifade edildi.

İddianamede, 8 Mart’ta bilgi sahibi olarak dinlenilen Aldemir’in “Benim beyan etmiş olduğum mafya grupları ile ilgili olarak daha önceki olaylarla alakalı genel olarak bahsettim. Herhangi bir grup veya şahıs bilgisi bana söylenmedi…” şeklinde beyanda bulunduğu kaydedildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Alaattin Aldemir’in televizyon kanallarında ileri sürdüğü somut sayılabilecek iddiaları ile bilgi sahibi sıfatıyla verdiği beyan arasında ciddi çelişki olduğu vurgulanan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

“Alaattin Aldemir, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine alınan beyanında somut bir bilgiye sahip olmadığını, herhangi bir grup veya şahıs bilgisinin kendisine söylenmediğini beyan etmiştir. Dolayısıyla şüphelinin açıklamaları Türk Ceza Kanununun 271. maddesinde düzenlenen suçun unsurlarını taşımaktadır. Şüphelinin atılı suçu işlediği kollukça düzenlenen röportaj çözümleme tutanağı ve diğer tutanaklar, şüphelinin bu tutanaklardaki açıklamaları ile tamamen çelişen 8 Mart 2023 tarihli beyanı ile tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmaktadır.”

Şüphelinin TCK’nin 271. maddesinde düzenlenen suç uydurma suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edilen iddianame, 75. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

“MAFYA GRUBU ÜZERİNDEN KILIÇDAROĞLU’NA HAMLE”

Aldemir katıldığı TV programında şunları söylemişti:

“Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu’na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var. Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Hepsi ortak olur bu işin. Genel başkana haber vermeden ben bunu sizinle paylaşıyorum. Bir mafya grubunun üzerinden, Sinan’a (eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş) yaptıkları gibi bir uyuşturucu grubu üzerinden bir şeyler duyuyorum liderlere yönelik, sakın ha. Sakın ha. Bu ateş hepimizi yakar. Çok açık söylüyorum.”

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