Eskişehir-Ankara çevreyolunda alt geçitleri su bastı
Eskişehir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, Eskişehir- Ankara çevre yolunda alt geçitleri su bastı, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
Eskişehir’de 34 dereceyi bulan sıcak hava, akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Meteoroloji verilerine göre son 24 saatte kentte metrekareye 4.4 kilogram yağış düşerken, Eskişehir-Ankara çevre yolunda alt geçitleri su bastı, çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolları ve belediye ekipleri suyun yoğun olduğu bölgelerde temizlik çalışması yaptı. (DHA)