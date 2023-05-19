Eskişehir Porsuk Çayı’nda fener alayı coşkusu

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Porsuk Çayı'nda düzenlenen botlarla fener alayı ve Flyboard gösterisi ile tamamlandı. Köprü üstleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce Eskişehirli marşlara büyük bir coşkuyla eşlik etti. Gösterilerde Sibel Can'ın 'Padişah' isimli şarkısının çalması dikkat çekti.

Kemal ATLAN

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

VATANDAŞLAR COŞKUYLA İZLEDİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Porsuk'ta, botlarla fener alayını binlerce Eskişehirli büyük coşkuyla izledi. Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde ve kıyılarda yerini alan binlerce Cumhuriyet sevdalısına Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından Türk bayrakları dağıtıldı.

Fener alayı Köprübaşı mevkisinden başlarken, çay kıyısında bekleyenler ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, fener alayı botundan halkın bayramını kutlarken, gondol ve teknelerden yakılan meşaleler renkli görüntüler oluşturdu.

Fener Alayı kortejinde bulunan tekne üzerinden Eskişehirlilere seslenen CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Porsuk kenarını ve köprüleri dolduran vatandaşlara etkinliklere gösterdikleri büyük ilgiden dolayı teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce vatandaş, marşlar söyleyip fener alayını izledi. Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler, ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ diye bağırdı. Porsuk Çayı’ndaki Flyboard gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi. Fener alayını izleyen vatandaşlar sık sık ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı attı.

“104 YIL ÖNCE KURTULUŞ İÇİN SAMSUN’A ÇIKAN ATAMIZ’A SELAM OLSUN”

Binlerce hemşehrisiyle birlikte hep bir ağızdan “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!” diye haykırdıklarını ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Bozkırın ortasında güneş gibi parlayan Eskişehir'den 104 yıl önce kurtuluş için Samsun'a çıkan Atamız'a selam olsun. Ve bu akşamımızı ayrıca güzelleştiren gençler; enerjinize hayran kaldım. Hepinizi gözlerinizden öpüyor, bayramınızı bir kez daha kutluyorum” dedi.

“KİMSE SULTAN DEĞİL”

Fener alayı kutlamalarında hoparlörden sık sık Sibel Can’ın ‘Padişah’ isimli şarkısının çalması dikkat çekti. Fener alayını izlemeye gelen vatandaşlar da şarkının nakarat bölümü olan “Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine kimse şah değil padişah değil” kısmına hep birlikte eşlik etti.