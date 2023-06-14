Eskişehir Valiliği’nden ‘Onur Haftası’ yasağı

Eskişehir Valiliği tarafından alınan kararla, Haziran ayının sonunda LGBTİ ve benzeri toplulukların ‘Onur Haftası’ adı altında yapacakları etkinliklerin tümüne yönelik 30 günlük yasaklama getirildi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Valiliği, LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından Haziran ayında ‘Onur Haftası’ adı altında kamuya açık alanlarda yapılması planlanan yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, şenlik ile festivallerin 30 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Eskişehir Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, düzenlenecek etkinliklerin toplumun tepkisine yol açacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

* Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarından kimi LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından, Haziran ayının sonlarında ‘Onur Haftası’ adı altında ilimizin de aralarında yer aldığı bazı illerde etkinlikler gerçekleştirmek istendiği, genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından, sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiği, tüm bunlar göz önüne alındığında; yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dâhil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir.

* Bu nedenle, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesindeki hükümler gereğince, ilimiz genelinde (Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere) LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek amacıyla ilimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) Eskişehir Valiliğinin 14.06.2023 tarih ve 232 sayılı kararı ile 15.06.2023 tarihi saat: 00.01 ile 14.07.2023 tarihi saat:24.00'a kadar 30 gün süreyle yasaklanmıştır.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Eskişehir Valiliği geçtiğimiz yıl 23 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında da LGBTİ dernekleri ve benzeri oluşumların yapacağı ‘Onur Haftası’ etkinlikleri nedeniyle, kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğe yasak getirmişti. Ancak valiliğin yasak kararına rağmen Eskişehir’de bir grup ‘Onur Yürüyüşü’ yapmak istemiş, polisin tüm ikazlarına rağmen grubun yürümekte ısrar etmesi üzerine polis müdahalede bulunmuştu. Polis, ‘onur yürüyüşü’ yapmak isteyen 10 kişiyi gözaltına almıştı.

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