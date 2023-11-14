Eskişehir’deki kazada baba ve kızı öldü

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir pikap, park halindeki bir iş makinesine çarptı. Kazada aynı aileden baba ve kız hayatını kaybederken, sürücünün eşi ve diğer kızı ise yaralandı.

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Eskişehir-Mihalıççık kara yolunda seyreden Mustafa Yücel (40) idaresindeki 26 UC 793 plakalı pikap, Karageyikli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan ekskavatöre çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücü Mustafa Yücel ve kızı Nisa Yücel’in (8) yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANNE VE KARDEŞLERDEN BİRİ YARALI

Eşi Firdevs Yücel (49) ve diğer kızı Sena Yücel (8) ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden baba ve kızının cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. (AA)

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