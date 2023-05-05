Eskort randevulu icra tuzağı: Milyonlar gitmiş!

Denizli’de yüzlerce kişiyi, hakkında icra takibi başlattıkları yalanıyla dolandıran, kendilerini avukat olarak tanıtan 17 kişi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin kurbanlarıyla sözde eskort kızlarla randevu ayarlayarak temasa geçtikleri öğrenildi.

Selami AYDIN

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Olay, Denizli'de icra takibi yalanıyla dolandırıldıklarını öne süren vatandaşların müracaatıyla ortaya çıktı.

Kendilerini avukat olarak tanıtan 17 şüphelinin yüzlerce kişiye haklarında icra takibi başlatıldığı yönünde mesaj attıkları, korkarak temasa geçen mağdurların paralarını aldığı ileri sürüldü.

‘YÖNTEMLERİ ŞAŞIRTTI'

Sahte avukatların yöntemleri de şaşırttı. İlk olarak seçtikleri kurbanlarını sözde eskort kızlara telefonla aratıp randevu veren, daha sonra randevularına gitmedikleri için zarara uğrattıkları gerekçesi ile haklarında icra takibi başlattıklarını söyleyen şebekenin, durumu kimseye anlatamayan kurbanlarını bu yolla dolandırdıkları iddia edildi.

Kurbanlarının telefonlarına gönderdikleri mesajlarında icra işlemi başlattıklarını duyuran, olaya delil olarak da kurbanları ile sözde eskort kızlar arasında geçen watsapp yazışmalarını gösteren şebeke bu yolla 18 bin liradan 33 bin liraya kadar para istedi.

‘OLAYIN DUYULMASINDAN KORKTULAR'

Olayın duyulmasından korkan mağdurların icra takibini durdurmak için pazarlık yapmaya çalıştığı, çoğunlukla istenilen miktarın altında bir ödeme alınarak sözde dosyanın kapandığı öğrenildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Denizli'nin Sarayköy İlçesi merkezli, Aydın, Antalya ve Manisa illerinde yaptığı operasyonda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda yüzlerce mağdura ait bilgi ve doküman ele geçirildi.

Şebekenin bu yolla milyonlarca lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

‘KENDİLERİNİ AVUKAT OLARAK TANITTILAR'



Şüphelilerin kurbanlarına kendilerini avukat olarak tanıttıkları ve hukuk bürosundan aradıklarını söyleyerek temasa geçtikleri öğrenildi.

3'ü kadın 17 şüphelinin sosyal medyada sahte hesaplar açarak avukat cübbesi ile çekilmiş fotoğraflarını profil resmi yaptıkları görüldü.

Şüpheliler Denizli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bu sabah Denizli Adliyesi'ne sevkedildi.