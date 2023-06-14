Samsun’da yine sel felaketi! Esnaf isyan etti: AKP’li başkanı türküyle protesto etti

İki haftada iki kez sel yaşayan Samsun'da sanayi esnafı isyan etti. İş yerleri sular altında kalan esnaf Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i şikayet ederek, "Gelmesin buraya" dedi. Bazı esnaflar da yazdıkları türküyü saz çalıp söyleyerek Demir'i protesto etti.

İsmail AKDUMAN

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Samsun’da 6 Haziran’da yaşanan selde iş yerleri sular altında kalan esnaf, bir hafta sonra tekrar aynı akıbeti yaşayınca isyan etti.

İş yerlerini açamayan, araçları su içinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi esnafı, çizmelerini giyip suyun içinde kendilerini ziyaret eden AKP’li Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i şikayet etti.

“BU ADAM SANAYİYE GİRMESİN”

Bazı esnaflar, sanayi sitesinde yaşanan selde kayıkla dolaşarak belediyeyi protesto ederken, bazı esnaflarda kendilerini ziyaret eden ve şikayetlerini dinleyen Canik Belediye Başkanı Sandıkçı’ya dert yandı.

Başkanın etrafını çeviren esnaflar, “Kanalizasyon parası veriyoruz, aha halimiz. Denizin ağzını açın. Bunu söyledik. Ayıp, yazık, günahtır, esnafa yazıktır. Çalışmıyor, çalışmıyor. Yapsana buraları. Siz burada gezdiniz o adam geldi mi? Bu adam sanayiye girmesin. Buranın nesini yapacak? Yüzde 10 alamıyor ki buradan. Kimseden para alamaz bir şey alamaz. Yüzde 10 alacak önce” diyerek tepki gösterdi. Başkan Sandıkçı tepkiler karşısında esnafı sakinleştirmeye çalıştı.



TÜRKÜ YAZIP PROTESO ETTİLER

Bir kısım esnaf ise, sel suları temizlendikten sonra bir iş yerinde toplanarak “Yeşil ördek gibi daldım göllere” adlı anonim türkünün sözlerini değiştirerek yeni bir türkü yazdı. “Yaktın bizi yaktın belediye, Zamanında gelip temizlik yapmazsan, Alır kayığı esnafı doldurursun sulara, Sen düşürdün bizi dinledin dillere. Arabanın içinde var yarım metre su, Hangi birini temizleyelim ki. Battık battık battık…” sözlerinden ulaşan türkülerini saz çalıp söyleyen esnaflar dizlerini dövdü.

“BİR DAHA YAŞANMAYACAK” DEMİŞTİ

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise selden sonra yaptığı açıklamada, kente bir ayda yağması gereken yağmurun bir saatte yağdığını söyledi. Geçen yıl 10 milyon lira harcanarak yapılan ve bir daha sel yaşanmayacak denilen “Yağmur Suyu Kollektör Hattı” projesini savunarak, “O yapılmamış olsaydı, bugün 30 santim değil 1 metreye kadar su basardı buraları. Onun çok faydası oldu. En az 1-2 günde normale dönmezdi buralar” dedi.

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