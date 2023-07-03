Esra’yı döve döve öldürdü

Mersin'de sevgilisi Mustafa Bangiz (34) tarafından dövülen Esra Asena Temir (27), yaşamını yitirdi.

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Kurban Bayramı’nın birinci günü Mustafa Bangiz, iddiaya göre evine geldiği ve bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir’i otomobiline alıp gezmeye çıktı.

KAFASINDAN VE VÜCUDUNDAN DARBE ALDI

Ancak otomobilde Bangiz ile Temir arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Mustafa Bangiz, sevgilisini darbetmeye başladı. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Temir, ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Beyin kanaması geçiren Temir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Mustafa Bangiz ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Esra Asena Temir’in cenazesi Akbelen Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)