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Evde sağlık hizmeti veren doktora saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde sağlık hizmeti veren bir doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı.

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Evde sağlık hizmeti veren doktora saldırı

Tarsus Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi doktoru Ş.C, Ferahim Şalvuz Mahallesi’nde görev için bir eve gitti.

Bu sırada, hasta yakınları doktor Ş.C. ve bir hemşire ile geç kalma mevzusu nedeniyle tartışmaya başladı.

KAŞINI YARDILAR

Hasta yakınları Ş.C’yi bu sırada darbetti. Darp sonucu doktor Ş.C’nin kaşı açıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince bir hasta yakını gözaltına alındı. (AA)

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