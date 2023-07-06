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Evden gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı

İzmir'in Konak ilçesinde anne ve 52 yaşındaki oğlu, evde ölü bulundu.

Yayınlanma: 23:42 - 06 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Atilla Mahallesi 474 Sokak’taki 6 katlı binaya kötü koku yayılması üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kokunun binanın dördüncü katındaki daireden geldiğini tespit etti.

Kapıyı çilingirle açtıran ekipler, Yalçın Suat Gürzeren (52) ve annesi Suzan Gürzeren’in (88) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından anne ve oğlunun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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