Evinden 4 kilo, midesinden 300 gram çıktı

Konya'da polisin takibindeki İranlı'nın evinden 4 kilo, midesinden ise 300 gram eroin çıktı. 33 yaşındaki zehir tacirinin midesindeki beyaz zehir, hastanede doğal yollarla çıkardı.

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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen İran uyruklu Vahıd Farhang Gangachı’nın uyuşturucu kuryeliği yaptığını tespit etti. Polis, şüphelinin gizlendiği adresi tespit edip operasyon düzenledi.

33 yaşındaki Gangachı ile beraberindeki Muhammed Pekcan, Ömer Taş, Fatih Savaş ve Mevlüt Ay gözaltına alındı. Evde narkotik köpeği Alex ile yapılan aramada, toplam 6 parça halinde 1 kilogram eroin, bir miktar metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

DOĞAL YOLLARLA ÇIKARILDI

Polislere, uyuşturucu yuttuğunu söyleyen Vahıd Farhang Gangachı hastaneye kaldırıldı. 2 gün boyunca polis nezaretinde hastanede gözlem altında tutulan Gangachı, midesinde kapsüller halinde bulunan 300 gram eroini, doğal yollarla çıkardı.

Vahıd Farhang Gangachı, ifadesinde para karşılığı uyuşturucu sevkiyatı yapmasının istendiğini ve kendisinin de kabul ettiğini söyledi. Şüphelinin İran’da uyuşturucuyu kapsüller halinde yuttuktan sonra yasal yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı ve uyuşturucuyu piyasaya sürmek üzere taksiyle Konya’ya geldiği öğrenildi. Ayrıca kuryenin İran’da bilinen bir iş insanı olduğu, şeker ve çay ticareti yapmak için sık sık Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı anlaşıldı.

TUTUKLANDILAR

Vahıd Farhang Gangachı ile uyuşturucu sevkiyatını organize edip yardım ve yataklık yaptığı belirlenen Muhammed Pekcan, Ömer Taş, Fatih Savaş ve Mevlüt Ay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından tutuklandı. (DHA)

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