Eyüpsultan’da iskele devrildi, işçiler 14. katta mahsur kaldı
Eyüpsultan'da 32 katlı binanın 14. katında tadilat yapan 2 işçi, iskelenin devrilmesiyle mahsur kaldı. İşçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Güzeltepe Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi’nde 17 Temmuz Pazartesi günü meydana gelen olayda, 32 katlı binanın 14. katında tadilat yapan 2 işçi bilinmeyen nedenle asma iskelenin devrilmesi sonucu mahsur kaldı.
İşçiler cep telefonlarıyla arkadaşlarını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile işçilerin mahsur kaldığı yere ulaşmaya çalıştı ancak merdivenin uzunluğu yeterli olmadı.
Çevre ilçeden daha uzun merdiven aracı olay yerine getirilerek işçiler asma sepetten alınarak aşağı indirildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)