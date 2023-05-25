Fabrikada patlama! Çok sayıda yaralı var

Çorum-Ankara kara yolunda bulunan çelik döküm fabrikasındaki içinde eriyik bronzun bulunduğu savurma kazanında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

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Ankara Yolu Bulvarı Yaydiğin Kavşağı yanında bulunan çelik döküm fabrikasında eriyik bronzun bulunduğu savurma kazanında patlama oldu.

Patlama sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralı işçilerden Metin Temur ve İsmail Yıldızın durumunun ağır olduğu belirtildi. Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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