Abone Ol

Fabrikada yangın! 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde tarım aletleri üretimi yapan bir fabrikanın deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Fabrikada yangın! 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım aletleri üretimi yapan bir fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yan taraftaki atölyelere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında fabrikanın deposunda ve atölyelerinde hasar oluştu. Dumandan etkilenen 8 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)

Fatih'te pide fırınında çıkan yangında ölenlerin sayısı 5'e yükseldiİlginizi ÇekebilirFatih'te pide fırınında çıkan yangında ölenlerin sayısı 5'e yükseldiİstinyePark'ta yangın çıktı!İlginizi ÇekebilirİstinyePark'ta yangın çıktı!

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam