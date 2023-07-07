Faciaya ramak kaldı: Gece yarısı korku dolu anlar

Gaziantep’in İslahiye ilçesinin en işlek caddesinde bulunan ağır hasarlı iki bina gece yarısı çöktü. Çökmenin gece olması büyük bir faciayı önlerken, AKP’li İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural’ın çökmeden bir süre önce yıkılan binaların önünde vatandaşlarla sohbet ettiği ortaya çıktı.

Ahmet KAYA

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İlçenin en işlek caddesi olan Ulus Caddesi'nde bulunan ve ağır hasarlı oldukları için oturulmayan biri 4 , diğeri 2 katlı iki binadan sesler geldiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Hemen olay yerine gelen polis çevre güvenliğini alarak vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

Ancak, bu sırada binalar büyük bir gürültüyle çöktü. Vatandaşlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis, enkaz altında kalma tehlikesi olan aracı güçlükle uzaklaştırdı.

İlçenin en işlek caddesinde yıkılan binanın altındaki iki işyerinin iki gün önce boşaltıldığı, ilçenin AKP'li Belediye Başkanı Kemal Vural'ın ise yıkımdan yaklaşık 8 saat önce yıkılan binanın önündeki esnafla sohbet ettiği fotoğraflar belediyenin sosyal medya hesabından yayınlandı.

Vatandaşlar, olayın meydana geldiği gece saatlerinde caddenin boş olduğunu, bunun da büyük bir faciayı önlediğini belirtirken, başkanın esnafla sohbet ettiği sırada çökmenin olmamasının da büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Bu arada başta Gaziantep kent merkezi olmak üzere İslahiye ve Nurdağı'nda çok sayıda hasarlı ve ağır hasarlı binanın hala yıkılmadığını belirten vatandaşlar, “Binaları yıkmak için yıkılıp altında başka insanların ölmesi mi bekleniyor?” diye tepki gösterdi.

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