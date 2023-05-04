Fadıl Akgündüz mağdurlarına bir sevindirici haber daha

Caprice Gold Devremülk ve Otel projelerindeki bazı yerlerin, Fadıl Akgündüz'ün akrabalarına ve yakınlarına kurdurulan şirketler aracılığıyla danışıklı devirlerle kaçırıldığı iddiasıyla bir mağdurun açtığı "tasarrufun iptali" davası sonuçlandı.

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İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 16’ncı celsesi görülen duruşmaya, davacı mağdur avukatı ile feri müdahil İflas İdaresi avukatı ve davalı Caprice Gold ve Halal Home avukatları hazır bulundu. Davalı İlkbahar Ltd. Şirketi ise duruşmaya mazeret dilekçesi sundu.

Davalı Caprice Gold avukatı Dursun Özkök, davanın muvazaa nedeniyle tasarrufun iptali davası olduğunu ve davanın ön şartının alacağın kesinleşmesinden geçtiğini, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesindeki dosyada, davacı gerçek kişinin davalı olduğunu, davacının iflas masasına yapmış olduğu kesin bir alacağının da söz konusu olmadığını vurgulayarak, davaların bekletilmesini ve bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti. Davalı avukatları, davanın reddine karar verilmesini de talep ettiler.

Davacı avukatı Şahin Ömür ise müvekkil yönünden açılmış bir dava olmadığını vurgulayarak davanın kabulünü talep etti. Diğer davacı avukatları da davalarının kabulünü talep ettiler.

DAVA KABUL EDİLDİ

Bilirkişi incelemesine ilişkin talepleri reddeden mahkeme, Caprice Gold Mağdurzedeleri Derneği’nin aktif dava ehliyeti olmadığından davanın usulden reddine, gerçek kişi yönünden ise davanın kabulüne karar verdi. Dava konusu taşınmazın davalılar arasında yapılan tasarrufların iptali ile taşınmazın müflis Caprice Gold’un malvarlığına iadesine ve iflas masasına varlık olarak kaydedilmesine, iflas masasına satış ve tasfiye hakkı verilmesine karar verdi.

MAĞDUR AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA

Mağdurun avukatı Şahin Ömür tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Fadıl Akgündüz tarafından akrabaları ve çalışanları üzerine kurdurulan paravan şirketlere, Bayrampaşa’da yarım bırakılan Caprice Gold Oteli’ndeki hisselerini muvazaalı ve bilabedel kaçırması nedeniyle açtığımız ‘Tasarrufun İptali’ davası lehte sonuçlanmıştır. Tüm İflas Masası mağdurlarının menfaatine olacak şekilde ve masaya gelir olarak yazılacak miktar, davanın açıldığı tarihte (yani üç yıl önceki değeri) yaklaşık 2,7 milyardır” dedi.

FADIL AKGÜNDÜZ 2 BİN 504 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Bayrampaşa’daki Caprice Gold ile Maldivler’deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada 28 Nisan’da karar çıkmıştı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, tutuklu sanık Fadıl Akgündüz “Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

Akgündüz’ün firari olan ablası Avniye Obut ve eniştesi İbrahim Obut’a aynı suçtan 2 bin 445’er yıl 10’ar ay hapis ve 11 milyon 740’ar bin lira adli para cezası verilmişti. Tutuklu yeğeni Mehmet Salih Obut ise aynı suçtan 2 bin 450 yıl hapis ve 11 milyon 760 bin lira para cezasına mahkum edilmişti. Diğer 6 sanığın ise beraatine karar verilmişti. (DHA)

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