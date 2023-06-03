Fahrettin Koca kimdir?

Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Sağlık Bakanı oldu. Fahrettin Koca'nın hayatı ve eğitimi ile ilgili bilgiler internette en çok aranan konular arasına girdi.

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Yeni kabinenin belli olmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir sorusu internette en çok aranan listesine girdi. Konya’da 2 Ocak 1965’te doğan Bakan Koca, ilk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi ise Bursa Erkek Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1988’de tamamlayarak tıp doktoru unvanını alan Koca, ihtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında tamamlayarak 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Koca, çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda çeşitli atılımlar gerçekleştiren Koca, başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009’da yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca, Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği üyeliği, Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

KOCA’DAN İLK AÇIKLAMA

Görevine devam edecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür” ifadesini kullandı.

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