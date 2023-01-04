Faik Öztrak: Emekli ve memurlarımız sandıkta bunlara ‘al zammını başını çal’ diyecek
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Yörük sırtından kurban kesenler, emeklilerimizin kul hakkını çatır çatır yediler. Ama emekli ve memurlarımız da sandıkta bunlara ‘Al zammını başını çal’ diyecek” dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yüzde 25 oranındaki memur ve emekli maaş zamlarına tepki gösterdi. Öztrak'ın konuya ilişkin şunları söyledi:
* “TBMM’ye, ‘En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olsun' diye, önerge verdik. AK Parti ve MHP grupları reddetti.
* Yörük sırtından kurban kesenler, Emeklilerimizin kul hakkını çatır çatır yediler. Ama emekli ve memurlarımız da sandıkta bunlara ‘Al zammını başını çal' diyecek.”