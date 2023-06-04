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Feci kaza! Biri çocuk üç kişi öldü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 14:56 - 04 Haziran 2023 Güncellenme:
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Kaza, sabah saatlerinde Kızılcahamam- Çerkeş Tüneli’nin çıkışında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Mehtap Ayancık (30), Irmak Ayancık (8) ve Fatih Erkış (32) hayatını kaybetti.

Habip Eser, Habibe Eser, Fatmanur Vurgun ile Emre İrez yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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