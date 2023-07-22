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Feci kaza! Çocuklar yola savruldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde arkadan gelen otomobilin çarptığı araçtaki çocukların açılan kapıdan yola savrulması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Dün Kamil Kara Bulvarı’nda seyreden bir otomobile, kavşakta sola manevra yaparken arkadan gelen araç çarptı.

ÇOCUKLAR YOLA SAVRULDU

Kazada, otomobilin arka koltuğunda oturan 3 çocuk, açılan kapıdan yola savruldu. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ve çocukların yola savrulması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (AA)

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