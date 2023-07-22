Feci kaza! Çocuklar yola savruldu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde arkadan gelen otomobilin çarptığı araçtaki çocukların açılan kapıdan yola savrulması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Dün Kamil Kara Bulvarı’nda seyreden bir otomobile, kavşakta sola manevra yaparken arkadan gelen araç çarptı.
ÇOCUKLAR YOLA SAVRULDU
Kazada, otomobilin arka koltuğunda oturan 3 çocuk, açılan kapıdan yola savruldu. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı ve çocukların yola savrulması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (AA)