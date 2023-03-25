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Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kütahya’nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mustafa Taşkın’ın (52) kullandığı 35 AR 1722 plakalı otomobil, Kütahya- Gediz kara yolunun 15. kilometresinde İzzet Aykı (55) yönetimindeki 07 BBP 530 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü İzzet Aykı, olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Dilber ve Sıddıka Aykı ile diğer aracın sürücüsü Taşkın yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerce ambulansa alınan yaralılar, Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)

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