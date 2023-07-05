Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Feci kaza sonrası 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul istikametinden Keşan yönüne giden Mehmet Erol (69) yönetimindeki 59 YH 519 plakalı hafif ticari araç, Danışment kavşağına sapmak istediği sırada Malkara’dan Keşan yönüne giden Bilal Kurtbey (41) yönetimindeki 34 FNR 437 plakalı otomobille çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle iki araç yol kenarındaki su kanalının üzerine çıkarak durdu. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Erol ile otomobil sürücüsü Bilal Kurtbey ve araçta bulunan eşi Fatma Kurtbey (38), çocukları Hüseyin Kurtbey (12), Ecrin Su Kurtbey (13), Esranur Kurtbey (17) ve Ümmügülsüm Kurtbey (19) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

“KORNAYA VE FRENE BASTIM AMA İŞ İŞTEN GEÇTİ”

Otomobil sürücüsü Bilal Kurtbey, ticari aracın kavşaktan çıktığını belirterek, “Ben İstanbul yönünden Keşan yönüne doğru gidiyordum. Buradaki kavşak da yakından gözükmüyordu. Tam kavşağa yaklaştım diğer araç kavşaktan çıkarak karşı köy yoluna geçmek istedi, hiç bakmadan. Ben kornaya, frene bastım ama iş işten geçti kaza yaptık. Herkese geçmiş olsun dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Katliam gibi kaza: 51 ölü

İlginizi Çekebilir Katliam gibi kaza: 12 ölü, 3'ü ağır 31 yaralı