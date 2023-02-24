Abone Ol

Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Fenerbahçe Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 24.02.2023-10.03.2023

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam