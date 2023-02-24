Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Fenerbahçe Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 24.02.2023-10.03.2023
DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…