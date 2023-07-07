Feribot seferlerine fırtına engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bodrum ile Antalya’nın Kaş ilçesi arasında fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtına sebebiyle Bodrum–Datça, Datça-Bodrum feribot seferleri iptal edildi.

Yaşar ANTER

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın, yarın (08.07.2023 Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren, Bodrum-Kaş arasında batı ve kuzeybatı yönlerden 5 ila 7 kuvvetinde (40-60 km/saat) fırtınamsı rüzgar, açıklarında yer yer 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Pazar günü (09.07.2023) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “08.07.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum – Datça: 18.00 ve Datça – Bodrum: 18.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir” bilgilendirmesi yapıldı.

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