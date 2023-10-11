Fethiye’de orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bungalovda çıkan yangın, ormana da sıçradı.
Fethiye’nin Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisindeki bungalovda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki ormanlık ve zeytinlik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait hava araçları ve arazözler, itfaiye ekipleri ile orman işçileri sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.
Kısa bir süre sonra yangının söndürüldüğü öğrenildi. (DHA-AA)