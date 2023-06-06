FETÖ’cü askerler 4 kıtada 28 ülkede aranıyor

FETÖ'nün direktifleriyle 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine destek veren, başarısızlıkla sonuçlanması üzerine aynı gece kayıplara karışan 26 rütbeli asker hakkında İnterpol nezdinde kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

FETÖ'nün TSK ve Jandarma yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen sekiz albay, üç yarbay, yedi binbaşı, altı yüzbaşı, bir üsteğmen ve bir astsubay hakkında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine destek verdikleri illerdeki başsavcılıklarca haklarında CMK'nın 98/1 maddesi uyarınca tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.

Bu isimlerin bazılarının darbe girişiminin başarısız olması üzerine aynı gece kayıplara karıştıkları, bazılarının ise tutuklu yargılanırken tahliye edildikten sonra yasadışı yollarla yurtdışına kaçtıkları tespit edildi.

ABD, Avrupa, İngiltere, İskandinav ve Balkan ülkeleri ile Uzakdoğu, Afrika ve İsrail olmak üzere 28 ülkede barındıkları belirlenen FETÖ'cü askerlerin Türkiye'ye iade edilmeleri için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü harekete geçti. Haklarında iade talepnamesi düzenlenip delil klasörleriyle bulundukları ülkelerin konsoloslukları aracılığıyla iadesi istenen 26 FETÖ'cüden firari sanık olarak yargılananlarla ilgili mahkemeler aracılığıyla kırmızı bülten kararı da çıkarıldı.

İnterpol nezdinde aranan bu isimler darbe gecesi kritik görevler üstlenmişti. Bu isimler aynı zamanda İçişleri Bakanlığı’nın 5 ayrı renk kategorisindeki para ödüllü terörden arananlar listesine de alındı.

“EMİRLERİME UYMAYANIN KAFASINA SIKARIM”

Bu isimler arasında yurtdışında NATO ve Askeri Ataşe görevindeyken 15 Temmuz gecesi darbe girişimine destek veren isimler bulunuyor. 500 bin liralık gri listeye alınan binbaşılar arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın işgal edilmesinde yer alan Ali Kahya ile darbe gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giden helikoptere binerek yanındaki askerlere, “Emirlerime uymayanın kafasına sıkarım” diyen Harp Akademileri Komutanlığı’nda kurmay subay öğrencisi Yüzbaşı Ali Özkara da var.

TAHLİYE EDİLİNCE BELÇİKA'YA KAÇTI

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 11 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilince yurtdışına kaçan Deniz Binbaşı Cafer Topkaya da gri listede yer alıyor. Belçika'ya kaçtığı belirlenen Topkaya'nın Türkiye'ye iade edilmesi için Adalet ve Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişim başlatıldı.

Serbest bırakılan Topkaya'nın illegal yollardan yurtdışına kaçtığı öğrenildi. Tuzla Piyade Okulu ve Harp Akademileri Komutanlığı’ndaki darbe girişiminde yer alan Yarbay Engin Durmaz da gri listeye alındı.

Darbe gecesi TÜRKSAT'ın işgalinde görev alan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Üsteğmen Ergün Özyurt ile Albay Yıldıray Hazır hakkında da Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor. Bu iki isim de gri listeye eklendi.

“GEREKİRSE SİSİ GİBİ EZİN GEÇİN”

Darbe girişiminin başarılı olması için komandoları uçakla Denizli Çardak Jet Üssü’nden Ankara'ya sevk etmeye çalışan 11. Komando Tugayı’nda görevli Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Demir hakkında iade talepnamesi düzenlendi.

Demir, darbe gecesi toplanan kalabalığın dağıtılması için askerlere, “Araçları üzerlerine sürün, gerekirse Sisi gibi ezip geçin” talimatını vermişti. Demir, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yakalamalı sanık olarak yargılanıyor.

ALMANYA’DAN İADESİ İSTENDİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki girişime destek verdiği belirlenen Yüzbaşı Fatih Özden hakkında Ankara 19 Ağır Ceza Mahkemesi’nce yakalama kararı çıkarıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki darbe girişimine destek olan Kurmay Yüzbaşı Güven Günindi hakkında da Ankara Başsavcılığı’nca daimi arama kararı çıkarıldı.

Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat'ın da Almanya'dan iadesi için Adalet Bakanlığı nezdinde diplomatik girişim başlatıldı. Hakkında iade talepnamesi hazırlanan Polat'ın Türkiye'ye iade edilmesi için darbeye destek olduğu delil klasörü Alman makamlarına sunuldu.

TAHLİYE OLUR OLMAZ KAÇTI

15 Temmuz gecesi Bükreş'te ataşe olarak görevli Albay Hüseyin Demirtaş da arananlar listesinde. Tahliye edildikten sonra yurtdışına kaçan Demirtaş, FETÖ'yle mücadele yürüten Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki üst rütbeli askerleri asılsız ihbarlarla savcılığa şikâyet etmişti.

“HALKI YARARAK İLERLEYİN”

Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığındayken içinde bulunduğu tanktan askerlere, “Halkı yararak ilerleyin” talimatı veren Kurmay Albay İsmail Girgin de gri listeye eklendi. Hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nce yakalama emri bulunuyor. Gri listeye alınan Yüzbaşı İsmail Menderes Sema da İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nce firari sanık olarak yargılanıyor.

ADLİ KONTROL SONRASI SIRRA KADEM BASTI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Mahmut Arduç hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bültenle arama kararı bulunuyor. Darbe gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun kaçırılmasını planlayan İstihbarat Kurmay Albay Mahmut Arduç Gölcük'ten botla kaçtı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce hakkında yakalama emri çıkarılan Binbaşı Mehmet Çavdar hakkında da iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarıldı. Çavdar, Oruçreis Gemisi Harekat Subayı iken darbe gecesi emrindeki askerlere, “TRT'de Sıkıyönetim bildirisi okunuyor, herkes izlesin. Emirlere harfiyen uyulacak” şeklinde talimat vermişti ve tutukluydu. Adli kontrol şartıyla tahliye edilen Çavdar yasadışı yollarla yurtdışına kaçtı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ TUTUKLAMA KARARI ÇIKARDI

Binbaşı Muhammed Hakan Sanön de 500 bin liralık gri listeye alındı. Jandarma Genel Komutanlığı’nın işgal edilmesiyle ilgili Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce firari sanık olarak yargılanan Binbaşı Murat Kalaç hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında yakalama kararı çıkarılan Yüzbaşı Murat Sözen de iadesi istenen isimler arasında. Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulduğu davada firari sanık olarak yargılanan Binbaşı Mustafa Köroğlu hakkında da İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunuyor. İskandinav ülkelerinden sığınma talebinde bulunduğu belirlenen Köroğlu hakkında iade talepnamesi hazırlandı.

GENERALİ KAÇIRAMAYINCA SİVİL KIYAFETLERLE KAÇTI

Darbe gecesi Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın Özel Kalem Müdürü olan Albay Nuh Altınsoy'a da kırmızı bülten çıkarıldı. Altınsoy darbe gecesi EDOK Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması görevini üstlendi. Darbe başarısız olunca sivil kıyafetlerle karargah binasından kaçtığı son görüntüler kamera kayıtlarına yansıdı.

Hakkında iade talepnamesi hazırlanan bir diğer isim de Deniz Eğitim Komutanlığı Öğretim Başkanı Albay Osman Özyazıcı. Kara Harp Okulu’ndaki saldırılarda yer aldığı belirlenen Yarbay Sait Tosun hakkında da Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla kırmızı bülten çıkarıldı. Tosun, 307 sanıklı davanın firari sanığıydı.

KOMUTANI ALIKOYAN İSİM DE LİSTEDE

Genelkurmay Başkanlığı’nın komuta katı ile genel sekreterlik katındaki çatışmalarda yer aldığı belirlenen Astsubay Şener Doğrugören hakkında da iade talepnamesi hazırlandı. Bu isim Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın alıkonulmasında görev aldı, darbe başarısız olunca kuzey nizamiye kapısından kaçtı ve aynı zamanda 1 milyonluk turuncu listede aranıyor.

Ankara 8. Sulh Ceza Sorgu Hakimliği’nce hakkında yakalama kararı bulunan Binbaşı Serkan Bakışkan ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı tayin dairesinde görevli Yüzbaşı Suat Yercel de kırmızı bültenle aranan isimlerden. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde firari sanık olarak yargılanan Albay Uzay Şahin de 1 Milyonluk turuncu listede aranıyor. Şahin'in darbe gecesi kendi el yazısıyla kaleme aldığı gözaltına alınacak kişilerin isim listesi ele geçirilmişti.

İlginizi Çekebilir Firari FETÖ'cü, MİT ve polisin ortak operasyonunda yakalandı

İlginizi Çekebilir Mülakatlarda kodlama yapmışlar! 15 kişiye FETÖ gözaltısı