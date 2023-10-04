FETÖ’nün KPSS çalışma evlerine baskın
Kamu kuruluşlarına sızma girişimlerine devam eden FETÖ'nün KPSS çalışma evleri polis tarafından deşifre edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, FETÖ’nün KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmasında, iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmasında, örgüt üyelerinin, bu evlerde gizli haberleşme programı ByLock hesabına giriş yapmak için bazı GSM hatlarını kullandıkları belirlendi.
Bu hatların gerçek kullanıcıları oldukları tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. (AA)