FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik 3 ilde yürütülen operasyonda askeri okul sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul’da düzenlenen operasyonda ise 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin gizlilik esasına uyarak "Signal programı" üzerinden iletişim kurdukları belirtildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2009 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi erişilen soruları örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ayrıca 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2014 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2015 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu, 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve 2015 Deniz Harp Okulu mülakatına giren adayların, aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, mülakatları örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmasının sağlanmasına yönelik soruşturmalarda, mülakata katılan ve girdiği mülakatta avantajlı kazanan konumunda bulunan aday ya da eski askeri öğrenci sıfatını taşıyan 7 FETÖ/PDY mensubu hakkında da gözaltı kararı verildi. 9 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

İSTANBUL’DA 10 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Eş zamalı düzenlenen baskında, KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile meslekten ihraç edilmiş 2 öğretmenin de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği öğrenildi. Saat 05.00'de başlayan, özel hareket polisinin de katıldığı baskında 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, suç unsuru olabileceği belirtilen çok sayıda dijital materyal ile 9 bin 417 dolar, 152 bin lira , yaklaşık 95.000 lira değerinde altın bulundu.

GAZİOSMANPAŞA YAPILANMASI

Operasyonun, FETÖ'nün Gaziosmanpaşa ilçesi güncel yapılanmasına yönelik olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, “Örgüt içerisinde güncel olarak eylem ve faaliyet yürüttükleri, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ‘Signal Programı' üzerinden örgüt mensubu kişilerle iletişime geçtikleri” belirtildi.

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