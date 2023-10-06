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Fırat Kalkanı bölgesinde 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Dabık Üs Bölgesine terör örgütü PKK/YPG saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 09:02 - 06 Ekim 2023 Güncellenme:
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Fırat Kalkanı bölgesinde 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Dabık Üs Bölgesine terör örgütü PKK/YPG saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada, “Dün gece Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırısına Mehmetçiklerimiz tarafından güçlü şekilde karşılık verildi. Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verildi.

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