FMV Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi alıyor
FMV Işık Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre FMV Işık Üniversitesi'ne öğretim üyesi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; FMV Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.
İlan Bitiş Tarihi: 02.02.2023