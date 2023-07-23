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Forklift altında kalan işçi feci şekilde öldü

İstanbul'da kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan işçi Ali Tatlı hayatını kaybetti.   

Yayınlanma: 14:37 - 23 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Olay, Tuzla’daki Gemiciler Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayi sitesinde işçi olarak çalışan Ali Tatlı’nın kullandığı forklift iddiaya göre, manevra yaptığı sırada devrildi.

ATLAMAYA ÇALIŞTI AMA…

Ali Tatlı devrilen forkliftten atlamaya çalışsa da başarılı olamadı. Olayı gören Tatlı’nın iş arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Tatlı hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Tatlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  (DHA)

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