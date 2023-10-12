Fosfor bombası ne demek, neden yasak?

Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır. Beyaz fosfor, havayla temas ettiğinde kendiliğinden tutuşarak alev alır ve 800 derece sıcaklığa ulaşabilir. İnsanlık dışı bir silah olarak kabul edilen fosfor bombası 1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin (BKSS) Ek-I protokolü uyarınca sivil halk üzerinde kullanılması yasaklandı.

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Fosfor bombası, insanlık dışı bir silahtır ve sivil halk üzerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. Fosfor bombaları, Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi ve diğer uluslararası anlaşmalarla sınırlanmıştır ve birçok ülke bu tür silahların kullanımını sınırlamak veya yasaklamak için çaba göstermektedir ancak, bu kuralların uygulanması ve denetlenmesi dünya genelinde eksiklikler gösterdiği için, fosfor bombalarının insancıl hukuk ihlallerine ve çevresel zarara yol açma potansiyeli hala devam ediyor.

FOSFOR BOMBASI NE DEMEK?

Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır. Beyaz fosfor, havayla temas ettiğinde kendiliğinden tutuşarak alev alır ve 800 derece sıcaklığa ulaşabilir. Bu nedenle, fosfor bombası, hem insan hem de hayvan yaşamı için son derece tehlikeli bir silahtır.

Fosfor bombası, genellikle sis oluşturmak veya düşman hedeflerini işaretlemek için kullanılır. Ancak, aynı zamanda yangın başlatmak için de kullanılabilir. Fosfor bombası, özellikle ormanlık alanlarda veya yerleşim yerlerinde kullanıldığı takdirde, geniş çaplı yıkıma ve can kaybına neden olabilir.

Fosfor bombası, 1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi tarafından yasaklanmış olmasına rağmen, bazı ülkeler tarafından hala kullanılmaktadır. Örneğin, İsrail ve ABD, Filistin ve Irak’ta fosfor bombası kullandığı iddia edilmiştir.

FOSFOR BOMBASI ETKİLERİ NELER?

Yanıklar: Fosfor bombası, insan ve hayvan derisinde ciddi yanıklara neden olabilir. Yanıklar, genellikle derin ve kemiklere kadar ulaşabilir. Yanıklar, ağrılı ve tedavi edilmesi zor olabilir.

Zehirlenme: Fosfor bombasının dumanı, solunması durumunda zehirlenmeye neden olabilir. Zehirlenme, solunum yollarında tahrişe, akciğer hasarına ve hatta ölüme yol açabilir.

Psikolojik travma: Fosfor bombası, siviller üzerinde ciddi psikolojik travmaya neden olabilir. Fosfor bombasının aydınlattığı ve yaydığı ışık, insanların üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir.

Yanıklar

Fosfor bombası, havayla temas ettiğinde kendiliğinden tutuşarak alev alır ve 800 derece sıcaklığa ulaşabilir. Bu nedenle, fosfor bombası ile temas eden cilt, hemen yanmaya başlar. Yanıklar, genellikle derin ve kemiklere kadar ulaşabilir. Yanıklar, ağrılı ve tedavi edilmesi zor olabilir.

Zehirlenme

Fosfor bombasının dumanı, solunması durumunda zehirlenmeye neden olabilir. Dumandaki fosfor, solunum yollarında tahrişe, akciğer hasarına ve hatta ölüme yol açabilir.

Psikolojik travma

Fosfor bombası, siviller üzerinde ciddi psikolojik travmaya neden olabilir. Fosfor bombasının aydınlattığı ve yaydığı ışık, insanların üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir. Fosfor bombasının patladığını gören veya dumanına maruz kalan insanlar, panik atak, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer psikolojik sorunlar yaşayabilirler.

FOSFOR BOMBASI NEDEN YASAK?

Fosfor bombası, 1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi tarafından yasaklandı ancak, bazı ülkeler tarafından hala kullanılmaya devam ediyor. Örneğin, İsrail ve ABD, Filistin ve Irak’ta fosfor bombası kullandığı iddia edilmiştir.

1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi’nin (BKSS) Ek-I protokolü, fosfor bombasının sivil halk üzerinde kullanılmasını yasaklamıştır. Protokol, fosfor bombasının, sivil hedeflere veya sivil nüfusun bulunduğu yerlerde kullanılmasının yasak olduğunu belirtmektedir.

Fosfor bombası, insanlık dışı bir silah olarak kabul edilir. Hem insan hem de hayvan yaşamı için son derece tehlikelidir. Fosfor bombası, havayla temas ettiğinde kendiliğinden tutuşarak alev alır ve 800 derece sıcaklığa ulaşabilir. Bu nedenle, fosfor bombası ile temas eden cilt, hemen yanmaya başlar. Yanıklar, genellikle derin ve kemiklere kadar ulaşabilir. Fosfor bombasının dumanı, solunması durumunda zehirlenmeye neden olabilir. Dumandaki fosfor, solunum yollarında tahrişe, akciğer hasarına ve hatta ölüme yol açabilir.

Fosfor bombası, özellikle ormanlık alanlarda veya yerleşim yerlerinde kullanıldığı takdirde, geniş çaplı yıkıma ve can kaybına neden olabilir. Bu nedenle, BKSS tarafından sivil halk üzerinde kullanılması yasaklanmıştır.

Bununla birlikte, fosfor bombası, askeri hedeflere karşı kullanılması yasak değildir. Fosfor bombası, düşman hedeflerini işaretlemek