Fransa’da öldürülen anne ve 2 çocuğu Trabzon’da toprağa verildi

Fransa'daki evlerinde bıçaklanarak öldürülen Çağla Dereli ile çocukları Selina ve Ata Kuvvet'in cenazeleri Trabzon'da defnedildi.

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37 yaşındaki Çağla Dereli ile 13 yaşındaki kızı Selina ve 1.5 yaşındaki oğlu Ata, 25 Mayıs günü Fransa’nın Eure-et-Loir kentinin Dreux bölgesindeki evlerinde ölü bulundu.

Dereli'nin bir süre önce boşandığı işitme ve konuşma engelli Türk vatandaşı Y.K., gözaltına alındı.

Anne ve çocuklarının cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Trabzon Havalimanı’na getirildi.

Arsin ilçesindeki Ulu Cami’de düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ve vatandaşlar katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından ilçenin Işıklı Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

İŞARET DİLİYLE VİDEO PAYLAŞMIŞ

Sorgusu süren cinayet şüphelisinin, iki yıl önce Çağla Dereli ve kızı Selina’ya yönelik şiddet iddiasıyla 12 ay hapis ve ailesiyle iletişime geçmeme cezası aldığı, olay öncesi de sosyal medya hesabından ailesiyle ilgili işaret diliyle video paylaştığı ortaya çıktı.

Y.K.’nın, paylaşımında Fransızca, “Selina’yı çok seviyorum. Senden af diliyorum. Kalbinden öpüyorum. 3 yıldan fazladır göremedim. Yaşamımı durdurup, ölmeyi tercih ederim, çünkü Çağla Dereli ölmemi ve hapse girmemi istiyor” notu düştüğü görüldü.

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