Fransız kadın, mide küçültme ameliyatı için geldiği hastanede ölü bulundu

Mide küçültme operasyonu için İstanbul’a gelen Fransız vatandaşı Dalila Soudani (44) ameliyat öncesi tetkikler için kaldığı hastanede ölü bulundu.

Habip ATAM

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Fransız vatandaşı Dalila Soudani, mide küçültmek için 4 gün önce İstanbul'a geldi. Önceki gün Bağcılar Kirazlı'da ameliyat olacağı hastaneye giderek yatış işlemlerini başlattı. Saat 20.00 sıralarında tetkiklerin yapılması için odasına yatış yaptı.

TETKİKLER SABAH YAPILACAKTI

İddiaya göre saat geç olduğu için işlemler sabah yapılacaktı. Saat 08.00 sıralarında hastane hemşiresi odaya girdi. Soudani odanın görünür yerlerinde yoktu. Banyoya bakan hemşire, 44 yaşındaki kadının hareketsiz halde yattığını gördü. Nefes almadığı fark edilince hemen doktorlara haber verildi. Odaya gelen doktorlar, Dalila Soudani'nin hayatını kaybettiğini gördü.

20 DOZ İLAÇ

Hastane görevlileri polisi bilgilendirdi. Ekipler adrese sevk edildi. Ölen kadının yanında boş bir enjektör bulundu. İddiaya göre, enjektörün içindeki 20 doz ağrı kesici Soudani’nin vücuduna enjekte edilmişti. Soudani'nin ölümüne bu ilaçların yol açtığı sanılıyor

KAMERALAR İNCENİYOR

Dalila Soudani'nin cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Polis, Fransız vatandaşı kadının ülkemize tek başına geldiğini belirledi. Soudani'nin vücuduna iğneyi kendisinin yaptığı üzerinde durulurken, odaya kimsenin girip girmediğinin belirlenmesi için kameraların incelendiği öğrenildi.

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