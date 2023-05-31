Galata Köprüsü’ne ‘Gezi Direnişi’ pankartı
SOL Parti, Gezi Direnişi'nin 10'uncu yıl dönümünde Galata Köprüsü'ne "Gezi umuttur, halk düşmanlarını yeneceğiz!" yazılı pankart astı.
Bugün, Taksim’de ağaçların sökülmesine engel olanlara yapılan polis müdahalesi sonrası milyonların küçük bir gruba eklenmesiyle İstanbul’dan ülkenin dört bir yanına yayılarak büyüyen Gezi Parkı protestolarının 10'uncu yıl dönümü.
SOL Parti, Gezi Direnişi’nin 10’uncu yıl dönümü nedeniyle İstanbul Galata Köprüsü'ne gezi olaylarında hayatlarını kaybedenlerinin resimlerinin bulunduğu “Gezi umuttur, halk düşmanlarını yeneceğiz!” yazılı pankart astı.
Konuya ilişkin videoyu SOL Parti İstanbul, Twitter hesabından, “Dünyanın çivisine, bugünün gerisine sahip çıkan birileri var! Arkadaşlarımıza sözümüz; Halk düşmanlarını mutlaka yeneceğiz!” notuyla paylaştı.