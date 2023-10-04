Gazeteci Merdan Yanardağ tahliye edildi

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi. Yanardağ, "İktidar yeni dönemde, mahkeme kararlarıyla bir yeni rejimi inşa etmeye çalışıyor. İktidarın önünde denge ve fren mekanizması kalmadı" dedi.

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Gazeteci Merdan Yanardağ, 101 gündür tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. Yanardağ, davul-zurna eşliğinde sevenleri tarafından karşılandı. Duygu dolu anlar yaşayan Yanardağ cezaevi önünde şu açıklamaları yaptı:

* Bugüne kadar gösterilen dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Tahliye olduğum için mutluyum ama aynı zamanda içimde derin bir yarayla… Can var, Osman var, Tayfun var içeride… Orada esir alınmış gibi ağır bir saldırı altındalar ve imha edilmeye çalışılıyorlar.

* Gezi Direnişi davasında ortaya bir yasa koydular. İleriye dönük bir içtihat oluşturmaya çalışıyorlar. Basın, ifade, düşünce özgürlüğünü kısıtlamaya çalışıyorlar. Mahkeme bir hesaplaşma mahkemesiydi.

“İKTİDAR, MAHKEME KARARLARIYLA YENİ REJİM İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYOR”

* Rejimin simgesi olan Silivri Cezaevi'nde iyi bir tek bir şeyden bahsedilebilir. O da güvenlik çalışanlarının iyi niyetidir. İktidar yeni dönemde, mahkeme kararlarıyla bir yeni rejimi inşa etmeye çalışıyor.

* İktidarın önünde denge ve fren mekanizması kalmadı. Öyle bir yer ki burası arkadaşlarınızla vedalaşamıyorsunuz. Yanımdaki koğuştaki arkadaşımın buzdolabı yok. Yüksek güvenlikli bir yer burası. Osman Kavala 6 yıldır sessiz bir soylu bir direnişte. Tayfun Kahraman, Can Atalay aynı şekilde. Ben onları içeride bırakarak çıkmaktan utanıyorum.

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