Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı

8 Ocak 1996'da gözaltındayken hayatını kaybeden gazeteci Metin Göktepe için, ölümünün 27. yılında Esenler'de bulunan Kemer Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

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Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı. Törene, Anma etkinliğine Metin Göktepe’nin ailesi, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Emek Partisi, EHP, TÖP, SMF il yöneticileri ve üyeleri, Cumartesi İnsanları, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, DİSK/Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, CHP milletvekilileri Sezgin Tanrıkulu ve Turan Aydoğan, HDP Milletvekili Ebru Günay, TİP Milletvekili Ahmet Şık, CHP İstabul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Berkin Elvan’ın anne ve babası Gülsüm ve Sami Elvan, Divriği Kültür Derneği yöneticileri, Çipil Derneği yöneticileri ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Anma töreninde konuşan Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe, “Geldiğiniz için teşekkür ederim. Hepimizin düşüncesi bu, hepiniz Metinsiniz. Metin’in düşünün peşinden giden tüm gazetecileri selamlıyorum.” dedi. (DHA)