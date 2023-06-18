Gazeteci Sinan Aygül’e saldırı: 2 kişi tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak’ta dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Y.B. ile polis memuru E.K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 kişi, “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül’ün darp edildiği olayın ardından haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru E.K. ile Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B, görevden uzaklaştırılmıştı.(AA)

TGC’DEN AÇIKLAMA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'e yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Türkiye'de demokrasi ancak yerelden başlayarak güçlenecektir. Bunun için de gazeteciler görevlerini yapabilmelidir. Ancak yaygın medyada olduğu gibi yerelde de gazetecilik çok zor koşullarda yapılabilmektedir.

*Türkiye'de basının demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlayamayan kişi ve kurumlar, halkın haber alma hakkını engellemek için gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel şiddeti tetiklemektedir.

*Son olarak Tatvan'da Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, sokak ortasında saldırıya uğramıştır.

*Aldığı darbelerle yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Aygül, saldıranların Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin korumaları olduğunu duyurdu.

*Meslektaşımızın açıklamasına göre bir belediye başkanının korumasının ‘başkanla ilgili haber yapmayacaksın' diyerek gazeteciye saldırması, bir polisin de gazetecinin dövülmesini engellemeye çalışan esnafı durdurması yaşam güvenliği açısından önümüze endişe verici, karanlık bir tablo koymaktadır.

*Saldırıya uğrayan meslektaşımıza ‘geçmiş olsun' diyoruz. Gazetecilik suç değildir. Güvenlik güçlerinin görevi gazetecileri engellemek değil, görevlerini yaparken can güvenliğini sağlamaktır.

*Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün, bu ülkede her görüşten insanın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının teminatı olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

*Meslektaşımıza şiddet uygulayan, suç işleyen kişileri kınıyor, en kısa sürede cezalandırılmalarını istiyoruz.

*Saldırganlar sadece görevden uzaklaştırma ve idari soruşturmayla yetinilip cezasızlıkla ödüllendirilmemelidir. Bitlis Valiliği'nden olayın takipçisi olarak adaleti sağlayacak şekilde süreci yönetmesini bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir Sinan Aygül'e saldırı: Bir daha başkan hakkında yazarsan...