Gaziantep’te AKP’li aday Özkeçeci: “Arabası olmayan aile kalmadı”

AKP Gaziantep ikinci sıra milletvekili adayı ve eski il başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, insanların bir kap yemek ve ucuz halk ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu Gaziantep için, “Arabası olmayan aile kalmadı” ifadesini kullandı.

Ahmet KAYA

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AKP Gaziantep ikinci sıra milletvekili adayı ve eski il başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, seçim propagandaları kapmasında yerel Gaziantep 27 Gazetesi'ni ziyaret ederek çeşitli açıklamalarda bulundu.

Son iki yılda dünyada bir kriz olduğunu ve Türkiye'nin de bundan etkilendiğini belirten Özkeçeci, “Avrupa'da vatandaş hayat pahalılığı yüzünden çıldırmış durumda. Avrupa'da 40 yılın en yüksek enflasyon rekorları kırılıyor” dedi.

“GAZİANTEP'TE ARABASI OLMAYAN AİLE KALMADI”

Türkiye'de hayat şartlarının son derece iyi olduğunu ancak bazı kötü niyetli kişilerin fırsatı ganimet sayarak olumuz bir hava yaratmaya çalıştığını savunan Özkeçeci, şunları söyledi:

*20 yıldır kazanımlarımızı unutmayalım. Gaziantep'te arabası olmayan aile kalmadı. Enflasyon her yerde var. Ama, güçlü iradeli bir hükümetimiz var.

*Sorunların altından kalkıyor. Kira fiyatlarını hükümetimiz ihbar edin diyor. 10 liralık şeye 30 lira isteyeni ihbar edin diyor. Madem kirayı fahiş artardı ihbarda bulunacağız. O zaman herkes kendisine çeki düzen verir.

“KUYRUKLAR UZAYIP GİDİYOR”

AKP'li Özkeçeci'nin, “Arabası olmayan aile kalmadı” dediği Gaziantep'te kentin özellikle kenar semtlerinde ucuz ekmek, yemek kuyrukları bitmiyor.

Belediyelerin iftarlık kuyruklarının boyu her yıl daha da uzarken, piyasada 5 TL'ye satılan somunu halk ekmekte 3 TL'ye almak isteyen dar gelirliler de ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

“GALİBA KENDİ ÇEVRESİNİ KAST EDİYOR”

Özkeçeci'nin Gaziantep'te arabası olmayan ailenin kalmadığı açıklamasına CHP İl Başkanı Neşet Uçar sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Uçar açıklamasında şunları belirtti:

*Keşke, Gaziantep Eyup Özkeçeci'nin bahsettiği gibi her ailenin arabasının olduğu bir şehir olsaydı. Ama, bu şehrin gerçekleri maalesef bundan çok çok uzakta.

*Gaziantep ülkemizde kiracılık oranının en yüksek olduğu iller arasında. Bu açıklamalardan anlaşılan o ki, AKP'li Özkeçeci Gaziantep'in tamamını kendi çevresindeki AKP'lilerden ibaret zannediyor. Maalesef Gaziantep'in gerçekleriyle, söyledikleri arasında uçurumlar var.

*Gaziantep'te gelir dağılımı uçurumu var. Sayın Özkeçeci'nin kiralarda yaşanan fahiş artışların farkında olması güzel.

*Ama, sorumluluğu belli olmayan bir gruba yüklemesi artık ezbere bildiğimiz AKP söylemi. Sayın Özkeçeci, bu şehirde konut kiraları dünya başkentlerinden fazlaysa sorumlusu da sizin belediyeleriniz ve hükümetiniz.

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