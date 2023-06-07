Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden TBMM Başkanlığı için ortak aday

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, TBMM Başkanlığı için ortak aday olarak Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’u gösterdi.

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Gelecek Partisi ve Saadet Partisi TBMM Başkanlığı konusunda mutabakata vardı.

İki parti ortak aday olarak Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u gösterme kararı aldı.

Karar, partilerin resmi sosyal medya hesaplarından ve temsilcileri tarafından da duyuruldu.

28’inci dönem milletvekillerinin yemin töreninin yapıldığı 2 Haziran Cuma günü başlayan TBMM Başkanı adaylığı başvuruları, saat 24.00 itibarıyla sona erdi.

AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu.

Ayrıca, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreterliği’ne verdi.

TBMM Genel Kurulu, bugün toplanarak 30. Meclis Başkanı’nı seçecek.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.