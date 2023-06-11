Gezen: Sanat Merkezi değil tiyatro binası satılık

Usta sanatçı Müjdat Gezen, ekonomik kriz nedeniyle Bahariye’deki tiyatrosunu satılığa çakırdı.

Gökmen ULU

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Gezen, sanatçı yetiştirdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MSM) satılacağı iddiasının ise gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Gezen, tiyatroyu satmak zorunda kalmasının nedenlerini SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

ZAMLARA DAYANMAK GÜÇ

“Elektriğe, yakıta, her şeye gelen yüksek zamlar artık baş edilebilecek halde değil. Tek kişilik oyun oynasam bile ışıkçı, sesçi, gişeci, temizlikçi, dekorcu, sahne amiri, gece bekçisinden oluşan en az 7 sigortalı eleman çalışmak zorunda. Nasrettin Hoca 30 paradan yumurta alıyormuş, kırmızıya boyayıp 20 paradan satıyormuş. Karısı demiş ki, ‘Bu nasıl iş, nasıl kar edeceksin, anlamadım.' Nasrettin Hoca ‘Senin aklın ermez, ben boyadan kazanıyorum' demiş. Biz boyadan da kazanamıyoruz.”

Sanat okulunun satılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Gezen, “Hem tiyatro hem de sanat merkezi Kadıköy'de olduğu için arkadaşlar karıştırmış. Satılık olan Bahariye'deki tiyatro. Hiçbir zaman satılmayacak olan ise Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziverbey Durağı'ndaki sanat okulumuz Müjdat Gezen Sanat Merkezi. 33. yılını kutlayan okulumuz MSM'nin sistemi, ben hayattan ayrıldıktan sonra da devam etmesi garanti altına alınmış olarak kuruludur. MSM'nin sahibi ve yöneticileri mezun olan öğrencilerdir” diye konuştu. Başta tiyatro olmak üzere pek çok sanat dalında eğitim veren Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Müjdat Gezen Sanat, Kültür, Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteriyor. Müjdat Gezen, okulun bulunduğu köşkün tapusunu ve yönetimini de öğrencilerine devretti.