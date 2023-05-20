Göç İdaresi: 2023’te 93 bin 148 düzensiz göçmenin geçişi engellendi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından "Etkili sınır tedbirlerimiz sayesinde 2023'ün başından beri 93 bin 148, bugüne kadar toplam 2 milyon 836 bin 775 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir" açıklaması yapıldı.

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Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, kaçak göçmenlerin Türkiye’ye doğru yola çıktığı iddialarının gerçek olmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

* “Göçmen kaçakçılığı yapan ve kaynak ülkelerde daha fazla insanı göçe konu etmek isteyen organize suç ağları tarafından, havaların ısınmasıyla birlikte aslında kendilerine müşteri bulmak amacıyla doğu sınırlarımızda çekildiği iddia edilen kaçak göçmen görüntüleri, çeşitli sosyal medya mecralarından servis edilmektedir.

* Ülkemiz sınırlarına ait olmayan, farklı coğrafyalarda çekilmiş eski tarihlere ait kaçak göçmen görüntüleri, bazı çevreler tarafından ‘Türkiye sınırının kolaylıkla geçildiği’ algısını oluşturmak için sanki ülkemiz sınırlarımızda çekilmiş gibi kamuoyuna aktarılmakta ve bu yolla yasa dışı suç ağlarının reklamı yapılarak çıkarlarına da hizmet edilmektedir.”

“40 BİN 480 GÖÇMEN YAKALANDI”

Türkiye’nin, 1087 kilometre güvenlik duvarı, 988 kilometre aydınlatma sistemi, 303 kilometre kamera/algılayıcı, 341 elektro-optik kule, 284 termal kamera, insansız hava aracı, tel örgü, hendek ve devriye yolundan oluşan tedbirler ile sınırda konuşlu askeri birlikler ve kolluk güçleriyle düzensiz göçle mücadele yürütüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

* “Ülkemizin göç yönetimine gölge düşürme amacıyla türlü yöntemlere başvurulsa da rakamlar düzensiz göçle mücadelemize ilişkin gerçeği gözler önüne sermektedir. Etkili sınır tedbirlerimiz sayesinde 2023’ün başından beri 93 bin 148, bugüne kadar toplam 2 milyon 836 bin 775 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir.

* Yine bu yıl içerisinde 40 bin 480 düzensiz göçmen yakalanırken, sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 37 bin 785 olarak kayıtlara geçmiştir. Böylece yüzde 93’lük bir sınır dışı oranına ulaşılarak, dünyada örneği görülmemiş bir başarı elde edilmiştir.

* 2016 yılından bu yana toplam sınır dışı sayısı ise 487 bin 735’e ulaşmıştır. Gerek sınırlarımızdaki üst düzey tedbirler gerekse de ülke içindeki etkin yakalama ve etkin sınır dışı mekanizmasının getirdiği caydırıcılıkla birlikte doğu ve güney sınırlarımızdaki düzensiz göç baskısı, dezenformatif içeriklerin aksine geçmiş dönemlere göre ciddi oranda azalmıştır.

* Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bu konularda resmi beyanlara dayanmayan, provokasyon amacı güdülerek ülkemizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan tamamen algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı paylaşımlar ve haberler ile bu yönteme tenezzül edenlere kamuoyunun itibar etmemesi ve ilgili konulara ilişkin resmi açıklamaları takip etmesi önem arz etmektedir.” (DHA)

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