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Göçmen faciasında ölü sayısı artıyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde lastik botun batması sonucu 6 göçmenin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin gözaltına alınan ve organizatör olduğu değerlendirilen şüpheliler A.T. ve Ş.C., sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

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Göçmen faciasında ölü sayısı artıyor

Çeşme’de 13 göçmenin bulunduğu lastik bot Alaçatı Kleopatra koyundan denize açıldı. Lastik botla bir süre yol alan göçmenler, fırtına nedeniyle alabora oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı. Ekiplerin havadan ve denizden yaptığı çalışmalar sonucunda 2 göçmenin cansız bedenine ulaştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Arama ve kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, daha sonra 3 göçmenin daha cansız bedenini buldu. Yaşanan facianın ardından konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, organizatör olduğu değerlendirilen şüpheliler A.T. ve Ş.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada işlemleri sürerken, bugün 1 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısı 6’ya yükseldi. Kayıp olan 1 göçmen için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler A.T. ve Ş.C. sevk edildikleri adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA)

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