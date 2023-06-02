Gökçe deprem raporunu paylaştı, güçlendirmeye dikkat çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, Paratus Projesi kapsamında bir çalıştay düzenlenip, deprem bölgesindeki enkazlar da incelenerek deprem raporu hazırlandığını açıkladı.

Ali Selim YAMANLI

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) ortak çalışması olan Paratus Projesi kapsamında depremle ilgili bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştay ve hazırlanan raporla ilgili bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, “Ekibimizin, deprem bölgesindeki enkazları inceleyerek hazırladığı raporu yerli ve yabancı akademisyenler ile paylaştık.

Bu rapora göre hasar kaynakları 6 başlıkta toplandı. Bunlar; yetersiz beton dayanımı, düzensizlikler ve tasarım hataları, zayıf zemin koşulları, işçilik kusurları, yetersiz sargılama ve nervürsüz donatı kullanımı.

Bu çalıştay, deprem riskini azaltma ve kentsel iyileştirme konularında önemli bir adımdır. İstanbul'un yapı stoğu nezdinde değerlendirdiğimizde karşımıza çıkan tablo, yönetmelik teklifinin acilen meclis gündemine alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.

İstanbul’daki yapı stoğunun önemli bir kısmının eski yönetmeliklerle inşa edildiğini vurgulayan Gökçe şöyle devam etti:

*Maraş depremi sonrası, zemin katında büyük açıklıklara ihtiyaç duyan ticari kullanımları olan binaların ivedilikle tespit edilmesini talep ettik.

*Son depremde, zeminde yaşanan sıvılaşma nedeniyle sağlam binaların bile ciddi hasar gördüğünü gördük. Bu durumu dikkate alarak, iki kattan fazla katı olan yapılarda bodrum kat zorunluluğu getirilmesi talep edildi.

*İnşaatlarda çalışacak usta ve kalfalara standart getirilmesi, bu yönde ilgili yönetmeliklerde değişiklikler yapılması gerekiyor.

*Deprem bölgesinde işçilik kusurları nedeniyle yıkılan binalar, bu konunun önemini vurguluyor.

*İlgili yönetmeliklere göre etriye, çiroz ve döşeme donatısı dışında, nervürsüz donatı kullanımı yasak olmasına karşılık deprem bölgesinde bu kurallara uyulmadığı görülmüştür.

GÜÇLENDİRMENİN ÖNEMİNİ VURGULADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, “Ekibimizin belirlemiş olduğu bu altı başlık kapsamındaki kusurlara sahip yapıların deprem anında tamamen çökmemesi için güçlendirme çalışması yapılması, riskli yapı stoğunun fazlalığını da göz önüne aldığımız da dikkate değer bir çözüm yöntemidir. Mevcut kanun ve yönetmeliklerde yer bulamayan bu çözümün, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, binaların yıkılıp yeniden yapılması için harcanan sürelerin uzunluğu ve depremin her an gerçekleşme olasılığını da göz önünde bulundurarak yasal mevzuatta yer alması önem arz etmektedir” dedi.

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