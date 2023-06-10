Sitede ezilen köpekle ilgili görüntüler incelendi, şüpheli serbest kaldı

İstanbul’da bir sitede aracıyla yerde yatan köpeği ezen şüpheli, gözaltına alındı. İfadesinde, durumu fark edince araçtan indiğini ve çok üzüldüğünü söyleyen N.D., anlatımıyla görüntüler örtüşünce serbest kaldı.

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Olay, geçen 7 Haziran'da Kartal ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Bir sitede otomobiliyle hareket eden N.D. yerde yatan bir köpeği ezdi. Kameraların da kaydettiği o anların görüntüsü sosyal medyada da yayınlandı. Yerde yatan köpeği hareket halindeki bir aracın ezdiği ana ait görüntülere tepki yağdı. Görüntüler üzerine İstanbul Emniyeti harekete geçti.

“FARK EDİNCE AŞAĞI İNDİM”

Yapılan araştırmalarda, o sürücünün N.D. olduğu anlaşıldı. Olayın yaşandığı sitede oturan N.D. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, olayın kaza olduğunu söylediği öğrenildi. “Aracı çalıştırdığımda köpeği görmedim. Bir şeyin üzerinden geçtiğimi fark edince aşağı indim. Sonra şaşkınlıkla köpeğin durumuna baktım. Öldüğünü fark ettim ve çok üzüldüm” diyen N.D.'nin ifadesi üzerine siteden olayın tamamını gösteren güvenlik kamera kayıtları alındı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Görüntülerde, aracını durdurduktan sonra aşağıya inen N.D.'nin panik halinde otomobilinin çevresinde dolaştığı görülüyor. Köpeği gördüğü anda başını ellerinin arasına aldığı ve şok yaşadığı görülüyor.

SERBEST KALDI

Yaşadığı olaya çok üzüldüğünü söylediği belirtilen N.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem yapılan N.D. serbest kaldı.

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