Gözaltındaki rapçiler adliyeye sevk edildi

Heijan adıyla tanınan rapçi Doğan Tarda ile gözaltına iki arkadaşı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Habip ATAM

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Sosyal medyada yayınlanan klipleriyle tanınan Heijan lakaplı rapçi Doğan Tarda ve Muti lakaplı Mücahit Doğan'ın ile arkadaşları hakkında “Aynen” klibi sebebiyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, Doğan Tarda ve iki arkadaşı gözaltına alınmış, Mücahit Doğan ise adresinde bulunamamıştı.

Operasyonun, “Suç ve suçluyu övmek, illegal hayatı özendirmek” suçlamalarıyla başlatıldığı öğrenilirken, emniyetten yapılan açıklamada “Sosyal medya ve müzik sektöründe örgüt adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şahısların yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlenmiştir” denildi.

Açıklamada adı verilmeyen suç örgütünün İtalya'da olduğu öne sürüldü.

TAKLİT SİLAHLAR

Heijan ve Muti'nin hazırladığı “Aynen” klibinde yer alan uzun namlulu silahlar sebebiyle soruşturma başlatılmıştı. Operasyonda ele geçirilen silahların havalı boncuk atan taklit silahlar olduğu belirtilmişti.

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