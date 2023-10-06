GSB personel alımı başvurusu başladı… Başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

GSB personel alımı başvuru süreci başladı. GSB yurtlarında istihdam edilmek üzere bin 453 yurt yönetim personeli alımı için başvuru 06 Ekim 2023 ile 10 Ekim 2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştirilecek. GSB personel alımı başvuru şartları arasında 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak yer alıyor.

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GSB yurtlarında istihdam edilmek üzere bin 453 yurt yönetim personeli alımı yapılacak. Alımı yapılacak personel 609’u erkek, 844’ü kadın olacak. 2022 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacak.

GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, 06 Ekim 2023 (00.00) – 10 Ekim 2023 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.